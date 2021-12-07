В Италии антипрививочник был пойман с поддельной рукой при вакцинации

По данным New York Times, мужчина в Италии использовал поддельную руку, чтобы попытаться избежать вакцинации от COVID-19 . Медсестра, вводившая вакцину, заметила, что рука мужчины казалась более розовой, чем остальная часть его тела, и сказала, что поняла, что это резиновая пена, коснувшись его «кожи».

«Это было так унизительно, — сказала женщина, — он думал, что медсестра не может отличить резиновую пену от кожи».

По данным новостного агентства, этот человек, личность которого не разглашается, очевидно, надеялся, что сможет работать, не получая укол. Он был одет в толстый театральный корсет, покрытый резиновой пеной, с двумя прикрепленными поддельными руками.

Стоит отметить, что на ранних стадиях пандемии Италия была среди наиболее пострадавших стран Европы по случаям COVID-19 и смертельным исходам, с трагическими 132 000 смертей.

Страна еще не совсем выбралась из леса, поскольку New York Times сообщает, что около 13 процентов взрослого населения Италии не сделали ни единой прививки, и с октября число случаев заболевания снова растет. Учитывая, что Италия пережила такой травматический опыт с коронавирусом в 2020 году и все еще регистрирует новые случаи, можно подумать, что этот человек не будет настолько настроен против получения укола, который мог бы спасти его жизнь.

Тем не менее даже в стране, хорошо знакомой с последствиями COVID, существует множество теорий заговора. Жители США могут думать, что движение против вакцин — это местная проблема, но это не так. По данным NYT, в Италии процветает черный рынок поддельных карт вакцинации, и врачи даже делают уколы солевым раствором, чтобы не вводить настоящую вакцину, но все же выдают карты вакцинации .

По мере распространения варианта Omicron борьба с дезинформацией, направленной против вакцин, потребует глобальной перспективы. И особенно обидно видеть, что распространение заговора приводит к просроченным или испорченным вакцинам, в то время как в других странах просто не хватает доз для всех, кто их хочет.