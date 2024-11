Ученые раскрыли тайну таяния льдов 635 миллионов лет назад

Исследователи из Политехнического университета Виргинии (США) раскрыли загадку таяния льдов, произошедшего 635 миллионов лет назад, в ходе глобального похолодания, а затем резкого потепления, которое изменило среднюю температуру на планете на 93°C. Эти результаты были опубликованы в научном журнале *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS).

По словам ученых, в период между 650 и 635 миллионами лет назад Земля была полностью покрыта льдом, и солнечные лучи, отражаясь от ледяной поверхности, усиливали охлаждение, создавая порочный круг, который приводил к еще большему снижению температуры. Вследствие глобального похолодания замедлились процессы поглощения углекислого газа, который начал накапливаться в атмосфере, способствуя парниковому эффекту и повышению температур. Это привело к постепенному таянию льдов, который, в свою очередь, ускорил повышение температуры на планете.

Примечательно, что за период всего в 10 миллионов лет средняя температура на Земле изменилась с -45°C до 48°C. Исследование карбонатных пород того времени показало, что поверхность Земли была затоплена реками талой воды, устремляющейся с суши в океан, что создавало своего рода цунами. Талая вода, будучи пресной, накапливалась сверху, образуя слой над сверхплотной и соленой морской водой.

Эти данные открывают новое понимание пределов изменения климата и дают представление о том, как жизнь могла выживать в экстремальных условиях — от холодного замораживания до жары и слякоти.

Тем не менее, остаются вопросы о том, какие силы привели к глобальному замораживанию Земли на протяжении 57 миллионов лет, и что именно спровоцировало этот длительный ледниковый период.