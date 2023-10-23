Старинная корейская хроника: солнечные циклы раньше были на три года короче

Согласно новому анализу многовековых корейских хроник, солнечные циклы когда-то были на три года короче, чем сегодня, что представляет собой интересную аномалию, связанную с периодом известным как «Минимум Маундера,» который произошел более 300 лет назад.

Солнце находится в постоянном движении, периодически проходя через повышенную активность, известную как солнечный максимум, и периоды пониженной активности, называемые солнечным минимумом.

Сегодня Солнцу требуется около 11 лет, чтобы завершить полный солнечный цикл от минимума до максимума и обратно. Он отслеживается по количеству солнечных пятен, которые появляются на поверхности Солнца, и наиболее заметны во время солнечного максимума.

Исторические данные также указывают, что общая интенсивность солнечных циклов может колебаться на протяжении десятилетий или столетий. В период «Минимума Маундера» между 1645 и 1715 годами, солнечная активность снизилась настолько, что солнечные пятна фактически исчезли, и это сопровождалось понижением средних глобальных температур.

В новом исследовании, опубликованном в AGU Advances, ученые проанализировали исторические записи полярных сияний в Корее и обнаружили, что солнечные циклы во времена «Минимума Маундера» длились в среднем всего восемь лет, что короче современных циклов.

Исследователи считают, что эти записи полярных сияний связаны с Западно-Тихоокеанской аномалией (WPA), которая производила красные полярные сияния, несмотря на понижение солнечной активности. Это явление дает ключевые указания на изменение солнечных циклов в долгосрочной перспективе.

Сегодняшние солнечные циклы также вызывают интерес у ученых, поскольку они могут подразумевать новую эпоху сниженной солнечной активности, хотя развитие текущего цикла, приближающегося к солнечному максимуму, говорит о противоположном.