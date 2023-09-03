«Рамблер»: Американские физики заявили о возможном самоуничтожении Земли

На веб-сайте Earth Save Science Collaborative опубликовано заявление американских ученых, в котором они сообщают о замеченных изменениях в движении Земли. Исследователи отмечают, что планета начала вращаться с большей скоростью, а ее ядро и ось постепенно изменяют свое положение. Эти изменения вызывают тревожные аномалии в различных аспектах нашей планетной системы.

Специалисты предупреждают, что такие изменения могут привести к возрастанию частоты землетрясений, вулканических извержений, цунами и необычных температурных колебаний. По их мнению, это может привести к активации магматических очагов под поверхностью Земли и усилению подземных сейсмических действий. В результате этих процессов может произойти перегрев планеты, что, по мнению ученых, может иметь серьезные последствия.