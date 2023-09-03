Главная » Новости науки

«Рамблер»: Американские физики заявили о возможном самоуничтожении Земли

Автор На чтение 1 мин Просмотров 79 Опубликовано

На веб-сайте Earth Save Science Collaborative опубликовано заявление американских ученых, в котором они сообщают о замеченных изменениях в движении Земли. Исследователи отмечают, что планета начала вращаться с большей скоростью, а ее ядро и ось постепенно изменяют свое положение. Эти изменения вызывают тревожные аномалии в различных аспектах нашей планетной системы.

«Рамблер»: Американские физики заявили о возможном самоуничтожении Земли

Специалисты предупреждают, что такие изменения могут привести к возрастанию частоты землетрясений, вулканических извержений, цунами и необычных температурных колебаний. По их мнению, это может привести к активации магматических очагов под поверхностью Земли и усилению подземных сейсмических действий. В результате этих процессов может произойти перегрев планеты, что, по мнению ученых, может иметь серьезные последствия.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.