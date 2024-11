После ледникового периода Земля покрылась океаном слякоти, выяснили ученые

Американские исследователи из Политехнического университета Виргинии пришли к выводу, что после последнего глобального ледникового периода Земля на некоторое время оказалась покрыта океаном слякоти и грязи. Это исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В период с 650 до 635 миллионов лет назад планета была полностью замерзшей. Ледяные покровы отражали значительную часть солнечного света, что приводило к дальнейшему понижению температур. Процесс глобального охлаждения также замедлил поглощение углекислого газа, что способствовало его накоплению в атмосфере и, в свою очередь, привело к увеличению температуры.

За всего лишь 10 миллионов лет температура на планете повысилась с -45°C до 48°C, что инициировало таяние ледников. Исследования карбонатных пород показали, что в это время на Земле образовались гигантские реки, которые несли тающую воду в океан, словно цунами, но в обратном направлении. Пресная вода из рек собиралась поверх сверхплотной, соленой морской воды.

По словам ученых, их открытие помогает глубже понять, как сильно может изменяться окружающая среда и как жизненные формы могут адаптироваться к экстремальным условиям, включая резкие перепады температуры и наличие слякоти.