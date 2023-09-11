Нарколог Сацевич обозначил первый признак алкоголизма

Психиатр, психотерапевт и нарколог Виктор Сацевич выделил первый признак начавшегося алкоголизма. Эту информацию он представил во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Врач подчеркнул, что алкоголизм сопровождается определенными синдромами и признаками, причем основной из них – это зависимость от употребления спиртного.

«Если отказ от алкоголя происходит незаметно как для вас, так и для ваших близких, то зависимости нет. Однако, если прекращение потребления алкоголя сказывается на вашем физическом, моральном и психологическом состоянии, то это уже признак зависимости», – разъяснил специалист.

По его словам, алкоголизм официально признан медицинским состоянием, требующим вмешательства специалистов.

«Это нужно лечить. Если у вас или у ваших близких возникают вопросы по этому поводу, можно обратиться за консультацией, в том числе и в анонимном формате», – посоветовал эксперт.