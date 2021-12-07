Катастрофическая коллизия между COVID-19 и ВИЧ могла вызвать мутацию «омикрон»

Учёный, первым открывший мутацию «омикрон», выдвинул интересную теорию.

Южноафриканский ученый, который первым предупредил мир о существовании нового варианта Omicron COVID-19, полагает, что он, вероятно, возник после того, как безудержно пронесся по телу непривитого ВИЧ-инфицированного человека.

Как сообщает The Los Angeles Times, биоинформатик Тулио Де Оливейра уже давно настаивает на том, чтобы новые штаммы COVID начали распространяться в Южной Африке, где у большого процента молодежи есть неконтролируемый ВИЧ, а многие не вакцинированы.

В июне Де Оливейра и его коллеги провели исследование, посвященное одной пациентке с ВИЧ из Южной Африки, у которой в течение 216 дней сохранялся положительный результат теста на COVID, и за это время ученые обнаружили в ее образцах в общей сложности 13 уникальных мутаций вируса. . Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована рано после ее первоначального положительного теста, она никогда не заболела коронавирусом в критическом состоянии, и когда ее антиретровирусные препараты были заменены примерно через шесть месяцев после начала исследования, она вылечила коронавирусную инфекцию и взяла под контроль свой ВИЧ в течение нескольких недели.

Тем не менее, продолжающееся изучение биологических образцов пациента выявило в общей сложности 30 генетических изменений, в том числе некоторые, которые могут повлиять на то, насколько хорошо вирус реагирует на вакцины или лечение.

И теперь Де Оливейра, который предупредил Всемирную организацию здравоохранения о существовании варианта Omicron, циркулирующего в Южной Африке, который, как выяснилось, находится в Европе и Соединенных Штатах, видит аналогичную картину с этим вариантом.

До июньского исследования вирусологи не верили, что люди с ВИЧ или СПИДом пострадают от худшего исхода, чем другие люди с ослабленным иммунитетом. Поскольку исследование Де Оливейры, которое в основном игнорировалось на Западе, предполагает, что, хотя люди с ВИЧ или СПИДом не подвергаются гораздо большему риску тяжелого заболевания, чем другие люди с ослабленным иммунитетом, они могут в таких ситуациях, как Южная Африка, где многие люди имеют либо необнаруженный, либо неконтролируемый ВИЧ, являются хозяином мутаций и вариантов, потому что вирус может дольше выживать в их организме из-за подавленной иммунной системы.

Когда летом было опубликовано первоначальное исследование, Де Оливейра выразил осторожный оптимизм в отношении того, что эти результаты могут «стать прекрасной возможностью контролировать эпидемию ВИЧ и защитить мир от других вариантов».

Теперь кажется, что эта перспектива была слишком солнечной, поскольку США и Европа реагируют на распространение варианта Омикрона, ограничивая поездки из южноафриканских стран, несмотря на то, что он был распространен в Европе за несколько недель до того, как Де Оливейра поднял тревогу в ВОЗ. .

Остается много вопросов о самом варианте Омикрон , не говоря уже о его связи с ВИЧ. Хотя наш послужной список до сих пор был невысоким, мы надеемся, что желание Де Оливейры продолжить изучение этих дуэльных пандемий приведет к успеху для обоих.