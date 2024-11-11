ИИ-алгоритм помогает выявлять боль у животных: новое приложение для фермеров и врачей

Искусственный интеллект, обученный на видеозаписях коз, теперь способен с точностью от 62% до 80% определять признаки боли у животных. Эта инновация открывает новые возможности для фермеров, позволяя им с помощью мобильных устройств мониторить состояние скота, а также может быть полезна в медицине для диагностики боли у младенцев.

Традиционные методы оценки боли у животных требуют наблюдения опытного специалиста, что может приводить к субъективным выводам. Однако ИИ, обученный на видеозаписях 40 коз, научился выявлять характерные признаки болевого состояния, такие как изменения в поведении и выражениях лиц животных. В результате алгоритм может с высокой вероятностью оценить, испытывает ли животное дискомфорт.

Технология уже демонстрирует значительный потенциал, предоставляя фермерам эффективный инструмент для раннего обнаружения признаков страдания у скота. Хотя точность алгоритма еще можно улучшить, эта модель открывает перспективы не только в аграрной сфере, но и в области медицины, где она может быть использована для оценки болевых ощущений у младенцев или других пациентов, которые не могут выразить свои ощущения словами.

Для достижения более высокой точности потребуется собрать дополнительные данные, но этот ИИ-алгоритм уже представляет собой шаг вперёд в области диагностики боли.