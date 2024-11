Гребневик способен обратить старение и вернуться к стадии личинки

Исследователи из Бергенского университета в Норвегии обнаружили, что гребневик Mnemiopsis leidyi, известный также как морской грецкий орех, обладает уникальной способностью замедлять старение и возвращаться к более молодой форме. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гребневики — это морские существа, напоминающие медуз, которые обитают в мировом океане.

Ранее ученые установили, что в условиях голодания M. leidyi может уменьшать размеры своего тела и массу, что помогает ему выжить в периоды нехватки пищи, однако механизмы обратного старения в этих условиях не были обнаружены.

Новые эксперименты показали, что при повреждении тела гребневик способен за несколько недель возвратиться из взрослого состояния в стадию личинки. Подобный эффект также может проявляться при отсутствии пищи, но происходит гораздо реже.

В дальнейшем ученые планируют изучить молекулярные механизмы, которые отвечают за этот процесс регенерации и возвращения к более молодому состоянию.