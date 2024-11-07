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Глухие самцы комаров теряют интерес к спариванию

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Исследования показали, что потеря слуха у самцов комаров может привести к полному отказу от спаривания. Оказавшись лишёнными способности слышать шелест крыльев самок, они теряют интерес к соитию, которое происходит в воздухе и требует слухового восприятия.

Комары-самцы используют звук, чтобы найти партнёршу: именно звук крыльев самки сигнализирует о готовности к спариванию. Такие массовые собрания комаров, как правило, происходят летом у водоёмов или под уличными фонарями и являются моментами активного размножения.

Учёные провели эксперимент с использованием технологии CRISPR-Cas9, чтобы отключить ген, кодирующий TRPVa у комаров вида Aedes aegypti. Оказалось, что такие комары, лишённые слуха, не проявляют интереса к самкам, даже если находятся рядом с ними в течение нескольких дней.

В отличие от самцов, потеря слуха у самок комаров не приводит к полному исчезновению либидо — у них сохраняется минимальная способность к размножению.

Эти результаты могут оказать значительное влияние на методы отслеживания и контроля популяций комаров, особенно тех, которые являются переносчиками опасных заболеваний, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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