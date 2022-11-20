Звезда НБА Гордон Хейворд присоединился к компании Beastcoast в качестве старшего советника и инвестора

Североамериканская киберспортивная организация Beastcoast объявила звезду НБА Гордона Хейворда своим новым инвестором. Всех поклонников спорта в ближайшие дни ожидает старт грандиозного события – мундиаль в Катаре. Почитать мнения о том, кто выиграет ЧМ 2022 по футболу, можно на сайте «РБ».

Хейворд присоединился к Beastcoast в качестве старшего советника с целью дальнейшего углубления связей организации с его родным штатом Индиана. Финансовые показатели инвестиций не разглашаются.

Хейворд является действующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в настоящее время он выступает за команду «Шарлотт Хорнетс», а ранее играл за «Юта Джаз» и «Бостон Селтикс».

Он присоединился к таким людям, как Стивен Темарес (бывший сотрудник Bed Bath & Beyond) и Скотт Дорси (управляющий партнер High Alpha Ventures), который поддержал Beastcoast во время предварительного раунда финансирования в 2021 году. В то время организация получила финансирование в размере 2,5 миллионов долларов.

Благодаря этому финансированию организации удалось стать последним арендатором «Киберспорт-парка» Университета Батлера — совершенно нового объекта, позволяющего студентам и компаниям общаться, играть и развиваться.

Генеральный директор компании Beastcoast Грант Зинн и другие ключевые операционные сотрудники также переехали в Индианаполис, поскольку организация стремится расширить свои связи в студенческом игровом сообществе.

Тем временем Beastcoast удалось возобновить сотрудничество с Betway, а также наладить партнерские отношения с другими компаниями, такими как игровой бренд AORUS и компания TNNS, занимающаяся разработкой Web3-решений.