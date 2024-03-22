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ZTE выпустила смартфон Yuanhang 41S с кевларовой задней панелью за 152 доллара

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На китайском рынке ZTE официально представила свой новый доступный бюджетный смартфон — ZTE Yuanhang 41S. Это устройство оценили по цене от 152 доллара, а одной из его особенностей становится оформление задней панели.

ZTE выпустила смартфон Yuanhang 41S с кевларовой задней панелью за 152 доллара

Задняя панель выполнена текстурированным кевларом и имеет восьмиугольный модуль объектива.

Yuanhang 41S оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. Этот экран также обладает режимами затемнения, защиты глаз и чтения.

Внутри бюджетного смартфона находится чипсет SoC UNISOC T760 с поддержкой до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Модель ZTE Yuanhang 41S оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство имеет основную камеру с разрешением 13 мегапикселей на задней панели и 5-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Камера поддерживает распознавание сцен с помощью искусственного интеллекта, HDR и ночной режим.

ZTE представила Yuanhang 41S в двух цветовых вариантах: кристально-черном и небесно-голубом.

В продаже с 29 марта будут доступны конфигурации с объемом памяти 4/128, 6/128 и 12/256 ГБ.

 

 

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