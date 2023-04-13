ZTE выпустила новый флагманский смартфон ZTE Axon 50 Ultra со спутниковой связью

ZTE на домашнем рынке провела презентацию нового смартфона и планшета, первый получил название Axon 50 Ultra, а планшет производитель решил назвать Axon Tab.

Особенностью Axon 50 Ultra стала возможна работа со спутниковой связью, смартфон получил возможность двухстороннего обмена сообщений через спутниковую инфраструктуру BeiDou.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с оперативной памятью стандарта LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 3.1.

Также в компании решили устройство оснастить отдельным фирменным чипом для аппаратного шифрования, что защитит данные пользователя.

Axon 50 Ultra питается от встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Экран в смартфоне диагональю 6,67-дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. На задней панели находится тройная камера с датчиком Sony IMX787 на 64 Мп, в котором есть оптическая стабилизация изображения.

Второй модуль телеобъектив на 50 Мп с 3-х кратным оптическим зумом, третий тоже на 50 Мп, но это уже сверхширокоугольный объектив.

ZTE Axon Pad оснастили 12,1-дюймовым IPS-дисплеем. Его разрешение составляет 1600х2560 пикселей, а максимальная частота обновления 120 Гц.

Планшет поддерживает работу со стилусом. В планшете толщиной всего 6,5 мм нашлось место для аккумулятора на 10000 мАч, который можно заряжать 80 Вт блоком питания.

Для ZTE Axon Pad также разработали отдельную клавиатуру и стилус, но эти аксессуары будут продаваться отдельно. Цены и сроки выхода Axon 50 Ultra и Axon Pad пока не озвучивают.