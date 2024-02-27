ZTE выпустила музыкальный смартфон Nubia с увеличенной в 6 раз громкостью

Новый смартфон от дочерней компании ZTE — Nubia Music — вызывает интерес среди пользователей, так как он обладает не только одним, а сразу двумя разъемами для наушников.

В наше время, когда большинство смартфонов отказываются от этой возможности, Nubia Music решает нанести ответный удар и предложить своим пользователям уникальную функцию.

Этот смартфон разработан с упором на музыку и звуковое качество. Он оснащен двумя 3,5-мм аудиоразъемами, расположенными в верхней части устройства.

Кроме того, на задней панели телефона находится большой динамик, который напоминает виниловую пластинку, и поддерживает звук DTS:X Ultra. Хотя Nubia Music позиционируется как бюджетное устройство, оно обещает представить высококачественный звук и наслаждение музыкой.

Компания Nubia утверждает, что динамик этого смартфона громче на 6 раз, чем у большинства других устройств. Кроме того, наличие второго разъема для наушников позволит двум людям одновременно наслаждаться музыкой.

Смартфон Nubia Music оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц. Он предлагает до 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а также имеет емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Внутри устройства работает процессор Unisoc, а задняя камера состоит из двух модулей — 50 МП и 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 5 МП.

Кроме того, Nubia также демонстрирует модель с необычно яркой задней панелью, украшенной синими, красными, желтыми и белыми узорами. Стоимость новинки составляет 149 долларов.