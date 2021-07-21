ZTE выпускает обновление для Axon 30 Ultra

Axon 30 Ultra запущен на мировых рынках в мае. Сегодня ZTE объявила, что выпускает обновление для телефона, но есть одна загвоздка.

Согласно твиту ZTE Device, обновление доступно для загрузки с его официального сайта. Он ничего не говорит об OTA, поэтому можно с уверенностью предположить, что ручная загрузка будет единственным способом получить загрузку.

Веб-сайт попросит вас выбрать свой регион — ЕЭЗ или не ЕЭЗ. Независимо от региона размер загружаемого файла составляет 2,8 ГБ.

В журнале изменений, опубликованном ZTE, упоминается последняя версия исправления безопасности Google, обновления логотипа загрузки и анимации, а также исправления проблем для повышения стабильности системы.

Axon 30 Ultra имеет 6,67-дюймовый изогнутый дисплей с частотой обновления 144 Гц. В центре имеется отверстие для перфорации, в котором находится фронтальная камера с разрешением 16 МП. телефон работает на процессоре Snapdragon 888 и имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.

На задней панели расположены три камеры на 64 МП — одна основная, вторая — широкоугольная, а третья — сверхширокоугольная. Также есть телеобъектив на 8 МП. Axon 30 Ultra оснащен батареей емкостью 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Источник — Astera.