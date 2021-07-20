Ранее на этой неделе ZTE официально объявила дату запуска своей будущей флагманской линейки Axon 30. Теперь компания поделилась еще одним рекламным изображением, на котором подчеркивается дисплей Axon 30 5G.

Китайский производитель смартфонов поделился этим тизером в Интернете, в котором говорится, что устройство будет поставляться со 100-процентной поддержкой цветовой гаммы DCI P3 и будет способно отображать 1,07 миллиарда цветов. Ранее бренд заявлял, что устройство будет оснащено панелью с высокой частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 400 пикселей на дюйм. Поскольку он оснащен камерой под дисплеем, он использует семь слоев материалов с высоким коэффициентом пропускания, три слоя специальной технологии и обеспечивает более сильное светопропускание.

Axon 30 5G также будет поставляться с тремя сертификатами на основе защиты глаз, включая сертификаты TÜV Rheinland для низкого излучения синего света, а также SGS. Ожидается, что на передней панели будет OLED-экран с диагональю 6,92 дюйма, в котором находится 16-мегапиксельная селфи-камера под дисплеем и сканер отпечатков пальцев.

К сожалению, более тонких подробностей относительно устройства компания не раскрыла. Итак, нам придется дождаться его официального запуска, чтобы узнать больше. Серия ZTE Axon 30 должна быть представлена ​​27 июля 2021 года.

Источник — Astera.