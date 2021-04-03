ZTE представит три флагманских смартфона Axon 30 в апреле 2021 года

ZTE начала готовить поклонников к презентации флагманских смартфонов серии Axon 30.

Эти аппараты будут представлены в апреле, но когда именно пока не сообщается. При этом первый тизер уже даёт представление о возможностях камеры ZTE Axon 30 Pro.

В тизере продемонстрировали камеру ZTE Axon 30 Pro, которая будет состоять из четырех модулей, причем один из них будет перископным.

Разрешение датчиков изображения компания пока не раскрывает, но было указано что общее количество Мп превысит 200.

Также глава подразделения ZTE написал, что в ZTE Axon 30 Pro будет сильнейшая камера 2021 года.

Ожидается, что во флагманском смартфоне установят процессор Snapdragon 888, дисплей с частотой обновления 120 Гц и подэкранную фронтальную камеру.