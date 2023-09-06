ZTE представила похожий на iPhone 14 Pro смартфон Azon Z50 Lite за $250

ZTE представила свой новый смартфон Azon Z50 Lite, который внешне напоминает устройства iPhone компании Apple. Новинка схожа с продукцией Apple только внешне, имея тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также селфи-камеру с разрешением 8 Мп. Корпус устройства выполнен из пластика, как сообщается на официальном веб-сайте производителя.

Что касается технических характеристик, то этот гаджет оборудован 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, и его можно быстро заряжать с помощью 22-ваттной зарядки.

Azon Z50 Lite доступен для приобретения на мексиканском рынке по цене 250 долларов.