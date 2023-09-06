Главная » Новости

ZTE представила похожий на iPhone 14 Pro смартфон Azon Z50 Lite за $250

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано

ZTE представила свой новый смартфон Azon Z50 Lite, который внешне напоминает устройства iPhone компании Apple. Новинка схожа с продукцией Apple только внешне, имея тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также селфи-камеру с разрешением 8 Мп. Корпус устройства выполнен из пластика, как сообщается на официальном веб-сайте производителя.

ZTE представила похожий на iPhone 14 Pro смартфон Azon Z50 Lite за $250

Что касается технических характеристик, то этот гаджет оборудован 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, и его можно быстро заряжать с помощью 22-ваттной зарядки.

Azon Z50 Lite доступен для приобретения на мексиканском рынке по цене 250 долларов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.