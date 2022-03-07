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Компания ZTE представила свой первый роутер с поддержкой связи Wi-Fi 7

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ZTE презентацию своего нового инновационного роутера провела на международной выставке MWC 2022.
Китайская компания пошла на опережение своих конкурентов, и продемонстрировала предсерийный образец ZTE MC888 Flagship с поддержкой Wi-Fi 7.

Это будет флагманский роутер типа Wi-Fi 7 5G CPE, который рассчитан на прием сигнала 4G LTE/5G и дальнейшей его передачи по WiFi устройствам пользователя.

Стоит отметить, что CPE (Customer Premises Equipment) очень распространено во всем мире.

Такую технологию используют на объектах куда невыгодно прокладывать оптоволоконный кабель.

CPE позволяет избежать лишних затрат и обеспечить абонентов высокоскоростным интернетом.

ZTE MC888 Flagship появится на рынке до конца текущего года, и этот роутер сможет обеспечить пиковую скорость Интернета до 10 Гбит/с.

 

ZTE ZTE MC888 Flagship
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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