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ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания ZTE расширила серию Blade V70, выпустив новую модель под названием Blade V70 Max. Телефон появился на официальном сайте ZTE, добавившись к существующим моделям Blade V70 и Blade V70 Design. Несмотря на наличие некоторых ключевых характеристик, многие подробности о новинке остаются неизвестными.

ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max

Blade V70 Max оснащен большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, и ZTE утверждает, что после 800 циклов зарядки он сохранит 80% своей ёмкости.

Для фотосъемки смартфон имеет основную камеру на 50 Мп и две дополнительные, но детали о них не раскрываются. Дизайн устройства включает каплевидную выемку и заметный подбородок, что является стандартом для многих смартфонов среднего класса.

ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max

ZTE также утверждает, что телефон достаточно прочный, чтобы выдержать падение с высоты 1,5 метра, а его рейтинг IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг.

Что касается программного обеспечения, Blade V70 Max работает на базе MyOS от ZTE, основанной на Android с поддержкой в 4 года.

ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max

Также в телефоне реализована функция «Live Island 2.0», имитирующая Dynamic Island от Apple, для быстрого доступа к уведомлениям.

Хотя Blade V70 Max уже появился на сайте, но информация о ценах, наличии и характеристиках камер пока отсутствует. ZTE не объявила официальную дату выхода или регионы, где будет доступен смартфон, так что пользователям остается ждать дополнительных подробностей.

ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max

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