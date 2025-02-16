ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max

Компания ZTE расширила серию Blade V70, выпустив новую модель под названием Blade V70 Max. Телефон появился на официальном сайте ZTE, добавившись к существующим моделям Blade V70 и Blade V70 Design. Несмотря на наличие некоторых ключевых характеристик, многие подробности о новинке остаются неизвестными.

Blade V70 Max оснащен большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, и ZTE утверждает, что после 800 циклов зарядки он сохранит 80% своей ёмкости.

Для фотосъемки смартфон имеет основную камеру на 50 Мп и две дополнительные, но детали о них не раскрываются. Дизайн устройства включает каплевидную выемку и заметный подбородок, что является стандартом для многих смартфонов среднего класса.

ZTE также утверждает, что телефон достаточно прочный, чтобы выдержать падение с высоты 1,5 метра, а его рейтинг IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг.

Что касается программного обеспечения, Blade V70 Max работает на базе MyOS от ZTE, основанной на Android с поддержкой в 4 года.

Также в телефоне реализована функция «Live Island 2.0», имитирующая Dynamic Island от Apple, для быстрого доступа к уведомлениям.

Хотя Blade V70 Max уже появился на сайте, но информация о ценах, наличии и характеристиках камер пока отсутствует. ZTE не объявила официальную дату выхода или регионы, где будет доступен смартфон, так что пользователям остается ждать дополнительных подробностей.