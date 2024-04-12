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ZTE представила мощный смартфон ZTE Axon 60 Ultra с высокой защитой и спутниковой связью

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ZTE представила в Китае новую модель смартфона под названием ZTE Axon 60 Ultra. Этот смартфон разработан с флагманскими характеристиками и предназначен для корпоративных клиентов в государственном и коммерческом секторе.

Основные особенности Axon 60 Ultra включают 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства находится мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснащен высококачественной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и макрообъектив. На передней части устройства расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера в небольшом отверстии.

Одной из ключевых особенностей Axon 60 Ultra является его двухсистемная архитектура, включающая пользовательский режим и режим ядра. Это позволяет запускать приложения с ограниченным доступом для повышения безопасности системы, а также предоставляет операционной системе неограниченный доступ к аппаратным ресурсам.

Смартфон также обладает мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Axon 60 Ultra поддерживает несколько систем китайской спутниковой связи, включая Tiantong, что позволяет ему осуществлять звонки и отправлять текстовые сообщения в местах, где обычная сеть недоступна.

Цена на ZTE Axon 60 Ultra пока не называется.

ZTE представила мощный смартфон ZTE Axon 60 Ultra с высокой защитой и спутниковой связью

Источник: gsmarena

ZTE ZTE Axon 60 Ultra
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