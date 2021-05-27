ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 6R с процессором Snapdragon 888

Новый игровой смартфон будет представлен в нескольких конфигурациях с разным объёмом памяти по цене от 420 долларов.

ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 6R, который предлагается с процессором Snapdragon 888 и работает под управлением операционной системы Android 11 с RedMagic OS 4.0. модель получила 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400 × 1080 точек.

Заявленная пиковая яркость составляет 770 кд/м2. Фронтальная камера получила модель на 16 Мп с диафрагмой f/1,8.

В основной камере будут модули на 64 Мп от Sony IMX682, 8, 5 и 2 Мп. Что касается автономности устройства, то за нее отвечает аккумулятор на 4 200 мАч с поддержкой 55-ватной зарядки.

В продаже Nubia Red Magic 6R появится в следующих конфигурациях: 6/128 ГБ (420 долларов), 8/128 ГБ (470 долларов), 12/128 ГБ (520 долларов) и 12/256 ГБ (565 долларов).