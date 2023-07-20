ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z50S Pro за 47 000 рублей

Китайская компания ZTE провела презентацию нового смартфона флагманского уровня с названием Nubia Z50S Pro.

Представленная модель имеет вес 228 граммов, а ее толщина составляет 8,6 мм. Диагональ экрана 6,78 дюйма, а его разрешение 1,5К при яркости 1200 кд/м2. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, а за автономность отвечает 5 100 мАч с поддержкой 80-ватной зарядки.

Работает смартфон под управлением MyOS 13, где установлено 8 приложений, которые невозможно удалить. Что касается камеры, то в ней имеется датчик на 50 Мп, который дополнен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

В списке оснащенности еще стоит отметить два стереодинамика, ИК-пульт для дистанционного управления, NFC. Оценили смартфон в 515 долларов за версию 12/256 ГБ, 555 долларов за вариант 12 ГБ и 1 ТБ и 615 долларов за модификацию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Еще производитель запустил в продажу зеркальную версию 12/16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, которые оценены в 570 и 625 долларов соответственно.