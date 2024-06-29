ZTE представила дешевый смартфон Voyage 3D с 3D-дисплеем без очков

Китайская компания ZTE представила свой новый смартфон под названием ZTE Voyage 3D, который отличается наличием 3D-дисплея без использования специальных очков.

Устройство оснащено встроенным искусственным интеллектом, который отслеживает движение глаз и преобразует контент на экране в 3D-формат.

Благодаря многомерной 3D-системе микронного уровня и алгоритмам ИИ, смартфон преобразует обычный контент в стереоскопический формат.

Кроме того, алгоритмы ИИ также улучшают работу переводчика и голосового помощника. Voyage 3D оснащен 6,58-дюймовым 3D-дисплеем формата FHD+ с углом обзора в 60 градусов.

Новинка получила двойную заднюю камеру с главным датчиком 50 Мп и фронтальной камерой 5 Мп. Внутри устройства находится процессор Unisoc T760, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Voyage 3D работает на операционной системе Android 13 с MyOS 13.0. Смартфон доступен в черном цвете и продается на официальном сайте ZTE в Китае по цене 1 499 юаней, а это около 18 тыс. рублей.