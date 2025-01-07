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ZTE показала яркий смартфон Nubia Music 2 с большим динамиком на задней панели

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Компания ZTE анонсировала второе поколение своих музыкальных смартфонов Nubia Music.

ZTE показала яркий смартфон Nubia Music 2 с большим динамиком на задней панели

Главное отличие этой серии — большой динамик на задней панели, который теперь стал полноценной частью стереосистемы.

Смартфон поддерживает DTS:X Ultra, и при максимальной громкости подключается дополнительный динамик, позволяя воспроизводить звук, способный заполнить небольшое помещение.

В Nubia Music 2 также появилась RGB-подсветка, которая реагирует на музыку и уведомления. Однако смартфон потерял один из двух 3,5-мм разъемов, оставив только один для наушников.

ZTE показала яркий смартфон Nubia Music 2 с большим динамиком на задней панели

Для любителей музыки добавлены специальные функции, включая поддержку нейросетей для генерации музыки и возможность делиться ею с другими устройствами.

Смартфон оснащен экраном 6,7 дюйма, процессором UniSoC T7200, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также батареей на 5000 мАч.

Nubia Music 2 доступен в двух ярких расцветках и стоит 389 малайзийских ринггитов (9300 рублей).

ZTE показала яркий смартфон Nubia Music 2 с большим динамиком на задней панели ZTE показала яркий смартфон Nubia Music 2 с большим динамиком на задней панели

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