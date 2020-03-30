ZTE начала продажи самого легкого и тонкого в мире смартфона

Речь идет о модели ZTE Axon 11, которая на фоне других смартфонов выделяется сразу по нескольким параметрам.



Этот аппарат автоматически получил звание самого тонкого, легкого в мире смартфона с 5G, а еще он отличается тем, что имеет самую тонкую нижнюю рамку.

Новый смартфон поступил в продажу на китайском рынке, где его предлагают по цене от 380 долларов за версию 6/128 ГБ.

Конфигурацию 8/128 ГБ оценили в 422 доллара, а вариант 8/256 ГБ обойдется в 479 долларов.

Напомним, что устройство имеет процессор Snapdragon 765G, аккумулятор на 4 000 мАч, 6,47-дюймовый экран, селфи-камеру на 20 Мп, а также основную камеру с модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп.