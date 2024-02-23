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ZTE на MWC 2024 в Барселоне представит дешевый раскладной смартфон

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Официальный анонс Nubia Flip на мировом рынке ожидается на выставке MWC 2024, где компания представит подробности о его доступности, цене и других характеристиках.

ZTE на MWC 2024 в Барселоне представит дешевый раскладной смартфон

Компания ZTE готовится к глобальному выпуску своего нового складного смартфона Nubia Flip после его успешного запуска в Японии. Официальная дата анонса была сообщена в тизере и назначена на 26 февраля в Барселоне.

Дизайн Nubia Flip остается неизменным, с круглым модулем основной камеры, имеющим дополнительный экран в центре. Основной гибкий дисплей имеет круглый вырез для фронтальной камеры, а кнопки управления расположены на правой грани.

Характеристики глобальной версии пока не раскрываются, но предполагается, что они будут аналогичны японской версии.

В модели будет 6,9-дюймовый основной экран с разрешением 2790×1188 пикселей, дополнительный внешний экран размером 1,43 дюйма, батарею ёмкостью 4310 мАч и камеру с датчиками на 50 и 2 Мп.

Однако возможны некоторые изменения в чипе, с предполагаемым использованием либо Snapdragon 8 Gen 3, либо Snapdragon 7 Gen 1.

 

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