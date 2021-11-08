ZTE Blade L9 выпущен с характеристиками начального уровня

ZTE анонсировала в Мексике смартфон нового начального уровня под названием Blade L9. Он оснащен скромными характеристиками, такими как дисплей с низким разрешением, чип Unisoc, ОС Android Go edition и приличный аккумулятор.

Blade L9 имеет 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 960 x 480 пикселей и соотношением сторон 18: 9. На верхней лицевой панели устройства расположена 5-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков.

Что касается задней части, Blade L9 имеет 8-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой. В телефоне отсутствует поддержка сканера отпечатков пальцев. Его левый край имеет порт microUSB, а его правые боковые элементы имеют кнопки регулировки громкости и питания. На верхней грани телефона находится аудиоразъем 3,5 мм, а на нижней стороне нет.

Микросхема SC7731E Unisoc, включающая четырехъядерный процессор 1,3 ГГц, питает Blade L9. Он имеет 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ памяти и слот для карты microSD для дополнительного хранилища. Он работает на Android 11 Go Edition.

Blade L9 имеет аккумулятор емкостью 2000 мАч. Он предлагает другие функции, такие как две SIM-карты, 3G, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Источник — Astera.