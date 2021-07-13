ZTE Blade A31 выпущен с дисплеем 18:9

ZTE Blade A31 стал официальным в России. Это телефон начального уровня, который предлагает пользователям соотношение сторон 18:9, процессор Unisoc и работает под управлением версии Android 11 Go.

Blade A31 оснащен 5,45-дюймовым дисплеем ISP с разрешением HD+ 720×1440 пикселей и соотношением сторон 18:9. Как видно на изображениях, у Blade A31 толстые верхняя и нижняя лицевые панели. Для съемки селфи у него есть 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Задняя часть телефона из поликарбоната выглядит привлекательно, а модуль камеры, расположенный в верхнем левом углу, включает в себя 8-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой. Задняя камера поддерживает такие режимы фотосъемки, как HDR и панорама.

Blade A31 загружается до Android 11 и поставляется с чипом NFC для бесконтактной оплаты. В аппарате используется Unisoc SC9863A и 2 ГБ оперативной памяти.

A31 имеет 32 ГБ встроенной памяти и специальный слот для карт памяти microSD для большего объема памяти. Он оснащен батареей емкостью 3000 мАч и имеет обычные функции подключения, такие как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм. В нем отсутствует сканер отпечатков пальцев. Устройство имеет размеры 140 x 71 x 8,9 мм и вес 166 граммов.

Blade A31 стоит 7490 рублей и доступен в синем и сером цветах. Неясно, планирует ли компания сделать это устройство доступным на других рынках.

Источник — Astera.