ZTE Axon 30 с камерой под дисплеем прошел тест на прочность

Китайская компания ZTE недавно выпустила свой смартфон ZTE Axon 30, который оснащен датчиком камеры под дисплеем, который предлагает пользователям полноценный полноэкранный режим. Это также второй такой смартфон от компании.

Основное различие между встроенной камерой в этой модели и прошлогодним телефоном заключается в качестве дисплея. Axon 30 поставляется с экраном с плотностью пикселей около 400PPI, что почти вдвое превышает плотность пикселей по сравнению с прошлогодним Axon 20. Что касается долговечности, JerryRigEverything проверил ее.

Во-первых, фронтальная камера, которая находится под дисплеем, практически незаметна, в отличие от своего предшественника. Это связано с дисплеем с высокой плотностью пикселей. Однако производительность камеры не так хороша, как у обычного сенсора камеры.

Дисплей телефона при воздействии пламени в течение примерно 20 секунд или более образует пятно белого цвета, которое кажется постоянным, учитывая, что компания решила использовать OLED-панель.

В тесте на царапины на экране появляются царапины на шестом уровне, в то время как более глубокие бороздки на дисплее начинают формироваться на седьмом уровне. Область экрана в верхней части сенсора камеры также невосприимчива к мелким царапинам. Датчик отпечатков пальцев на дисплее продолжает работать должным образом даже после прорезания седьмого уровня.

Смартфон сделан из пластика, но кнопка включения и качелька регулировки громкости металлические. Модуль камеры на задней панели защищен слоем стекла, а отделение камеры от задней крышки выполнено из металла.

ZTE Axon 30 также прошел тест на изгиб, что удивительно, учитывая, насколько телефон изгибается. При отклонении телефона назад раздался звук, как внутри что-то ломается, но устройство продолжало работать нормально. В целом качество сборки неплохое для смартфона стоимостью около 500 долларов.

Источник — Astera.