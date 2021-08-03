ZTE Axon 30 с камерой под дисплеем поступит в продажу в Китае

В прошлом году ZTE стала первой компанией в мире, выпустившей на рынок смартфон с сенсором камеры под дисплеем. Несколько дней назад китайская компания выпустила преемника этого смартфона, получившего название ZTE Axon 30.

Сегодня смартфон ZTE Axon 30 поступает в продажу в Китае с несколькими вариантами памяти. Вариант с 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ памяти стоит 2198 юаней (~ 340 долларов США), а модель с 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ памяти стоит 2498 юаней (~ 386 долларов США).

Также есть 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти для моделей стоимостью 2798 юаней (~ 433 доллара США). Топовая модель в линейке с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 3098 юаней (~ 479 долларов США), но при первой продаже она стоит 2998 юаней (~ 464 доллара США).

ZTE Axon 30 оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с 1,07 миллиарда цветов и разрешением экрана 2460 x 1080 пикселей. Он предлагает соотношение сторон экрана 20,5: 9 со 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Устройство также оснащено звуковыми эффектами DTS: XUltra 3D, которые могут обеспечить иммерсивное качество звука и видео.

Изюминкой смартфона остается технология камеры под дисплеем. Он имеет многоприводную схему ACE, которая делает переход области камеры под экраном более естественным. 7-слойная структура экрана, специальные OLED и более прозрачные катоды, а также матрицы с высоким коэффициентом пропускания создают лучшие условия для датчика камеры.

Он оснащен фронтальной камерой на 16 мегапикселей с размером одного пикселя до 1,12 мкм. На задней панели устройства установлены четыре камеры, которые включают 64-мегапиксельный основной датчик Sony IMX682 в сочетании с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором, 5-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. объектив поля зрения.

Под капотом телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 870. Он оснащен технологией слияния памяти, которая может использовать 8 ГБ из флэш-памяти в качестве виртуального хранилища (post push) в сочетании с версией физической памяти на 12 ГБ, увеличивая доступную оперативную память до 20 ГБ.

ZTE Axon 30 работает под управлением операционной системы Android 11 и операционной системы MyOS 11. В нем установлена ​​батарея емкостью 4200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Источник — Astera.