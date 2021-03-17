ZTE Axon 30 Pro получит основную камеру с тремя 64-Мп датчиками

Топ-менеджер ZTE еще в январе заявил, что флагманский смартфон компании получит продвинутую камеру и будет считаться одним из лучших аппаратов года.

ZTE Axon 30 Pro должен быть представлен в течение нескольких месяцев, а недавно аппарат прошел сертификацию у регулятора 3C.

На сайте 3C указано, что флагманский смартфон от компании ZTE получит три 64 Мп модуля в основной камере.

Такая комбинация будет использоваться впервые в смартфонах производителя.

Сетевые источники утверждают, что в ZTE Axon 30 Pro будет доступен весь широкий диапазон фокусировки, а значит один из модулей будет являться телеобъективом.

Помимо этого на сайте регулятора сообщается о наличии процессора Snapdragon 888 и поддержки быстрой зарядки мощностью 55 Вт.