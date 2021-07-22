ZTE анонсирует телефон ZTE Axon 30 5G с экранной камерой 27 июля в Китае. В преддверии запуска типстер Digital Chat Station поделился парой живых снимков смартфона, чтобы показать, что это будет действительно полноэкранный режим.

Инспектор утверждает, что реализация камеры под дисплеем Axon 30 5G такова, что трудно увидеть ее присутствие, глядя на нее напрямую. В прошлых отчетах утверждалось, что в телефоне будет встроенная камера второго поколения. Ранее компания заявляла, что Axon 30 5G состоит из семи слоев материалов с высоким коэффициентом пропускания, трех слоев специальной технологии и обеспечивает более высокую светопропускаемость.

Инспектор добавил, что устройство работает на чипсете Snapdragon 870 и оснащено 64-мегапиксельной системой с четырьмя камерами. Это тонкий и легкий смартфон: его размер составляет 7,8 мм, а вес — 189 граммов. Предполагается, что телефон ZTE A2232, который был недавно одобрен властями TENAA, будет дебютировать на рынке как Axon 30 5G.

ZTE Аксон 30 5G имеет 6,92-дюймовую OLED — панель, которая обеспечивает разрешение 1080 х 2460 пикселей. Он имеет 16-мегапиксельную камеру под дисплеем и систему с четырьмя камерами 64-мегапикселя (основная) + 8-мегапиксельная + 5-мегапиксельная + 2-мегапиксельная. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11.

Ожидается, что телефон с питанием от SD870 будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что аккумулятор телефона емкостью 4100 мАч (номинальное значение) будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Источник — Astera.