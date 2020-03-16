ZTE Axon 11 совершит прорыв в мобильной видеосъемке

Новый смартфон будет представлен 23 марта, а пока в компании анонсируют его особенности.

Так, уже известно, что модель ZTE Axon 11будет иметь поддержку сетей пятого поколения в режиме NSA и SA, но пока нет достоверной информации, какой процессор используют в смартфоне.

По одним данным этом будет Snapdragon 865, а по другим — Snapdragon 765G.

Недавно в Axon распространила новый тизер, а вместе с ним пообещала в модели камеру, которая понравится любителям фото и видео.

При этом ZTE Axon 11 должен совершить прорыв в мобильной видеосъемке. Все подробности о модели будут раскрыты уже скоро.