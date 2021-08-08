ZTE анонсировал выход на российский рынок нового бюджетного смартфона под названием ZTE Blade V30 Vita.

Пока эта модель не получила ценник и дату старта продаж, но компания уже в социальных сетях написала, что аппарат появится на прилавках уже скоро.

По слухам, ZTE Blade V30 Vita будет стоить 11 990 рублей.

В этом смартфоне установлен экран 6,82-дюйма с разрешением 1640х720 пикселей.

Под «капотом» находится процессор Unisoc SC9863A, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а за автономность ответит батарея на 5000 мАч.

Фронтальная камера в аппарате на 8 Мп, а основная состоит из трех объективов — 48 Мп, 5 и 2 Мп.

В ZTE Blade V30 Vita также есть NFC, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi и сканер отпечатка пальца.