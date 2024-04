Zotac обновила и представила компактный ПК ZBOX Magnus One с RTX 4070 Super

Компания Zotac обновила свою линейку готовых ПК MAGNUS ONE, представив две новые модели — MAGNUS ONE ERP74070SC в черном исполнении и MAGNUS ONE ERP74070SW в белом исполнении. Оба ПК оснащены одинаковым оборудованием, отличие состоит лишь в цветовом решении.

Новые ПК MAGNUS ONE отличаются компактными размерами — объем корпуса составляет 8,3 литра, и у него имеется четыре сетчатые панели для обеспечения максимального потока воздуха. Внутри ПК установлен процессор Intel Core i7-14700 с 20 ядрами и максимальной тактовой частотой до 5,4 ГГц. Процессор работает вместе с видеокартой Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER, оснащенной 12 ГБ памяти GDDR6X, что делает эти ПК идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов в области творчества.

MAGNUS ONE поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, хотя в комплект поставки входит 16 ГБ. Хранилище ПК включает 1-терабайтный твердотельный накопитель с возможностью расширения через слот M.2 и 2,5-дюймовый накопитель.

Несмотря на свои компактные размеры, ПК MAGNUS ONE обладает широким набором разъемов, включая порт Thunderbolt 4, восемь портов USB (стандарты USB 3.0 и USB 3.1), один порт HDMI 2.1a, три порта DisplayPort 1.4a и порт Intel Killer Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с.

На передней панели ПК также располагаются порт USB 3.0, порт USB 3.0 Type-C, устройство чтения карт 3-в-1 (UHS-II SD / SDHC / SDXC) и комбинированный порт аудио / микрофона. Беспроводная связь обеспечивается встроенной поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

Питание ПК осуществляется блоком питания мощностью 500 Вт с энергоэффективностью 80+ Platinum. Для охлаждения используется комбинация вентиляторов и радиаторов. Информации о стоимости пока нет.