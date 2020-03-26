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Zotac начала продажи мини-ПК без ОЗУ и ПЗУ

26.03.2020 21:43

Zotac через свой интернет-магазин начала продавать базовую версию мини-ПК ZBox edge CI341. Эту версию предлагают за 180 долларов, но она поставляется без памяти.
ZBox edge CI341 можно купить без оперативной памяти и ПЗУ, а для установки SSD накопителя на плате предусмотрен M.2 2242 или M.2 2280.

Оперативную память можно установить до 8 ГБ типа SO-DIMM DDR4-2400. На материнской плате под ОЗУ выделено два слота.


Мини-ПК выполнен в корпусе размером 147,2х147,2х32,1 мм, на котором предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB Type-C, два стандартных порта USB 3.0, разъем 3,5 мм, два Gigabit Ethernet и слот для карт памяти. Блок питания в компьютере внешний.

В основе компьютера лежит процессор Intel Celeron N4100, а это четерехядерный чип, работающий на частоте 1,1-2,4 ГГц. В компьютере также есть Bluetooth 4.2 и Wi-Fi.

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