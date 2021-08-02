Zoom выплатила 85 миллионов долларов делу о зумомбировании

Zoom Video Communications, компания, стоящая за популярной платформой Zoom, согласилась заплатить 85 миллионов долларов и улучшить свои методы безопасности, чтобы урегулировать судебный процесс, в котором утверждалось, что компания нарушила права пользователей на конфиденциальность.

В иске утверждалось, что платформа передала личные данные пользователей Facebook, Google и LinkedIn. В нем также говорилось о хакерах, пытающихся сорвать собрания Zoom в рамках практики, называемой «зумомбирование», сообщает Reuters.

В мировом соглашении компания отрицает правонарушения. Для предварительного урегулирования еще требуется одобрение окружного судьи США Люси Кох в Сан-Хосе, Калифорния.

Что касается компенсации, подписчики платформы в предложенном групповом иске будут иметь право на возмещение в размере 15% от их основных подписок или 25 долларов, в зависимости от того, что больше, в то время как другие могут получить до 15 долларов.

Помимо денежной компенсации, Zoom также согласился с мерами безопасности, включая оповещение пользователей о том, что организаторы собрания или другие участники используют сторонние приложения на собраниях, и обеспечение специального обучения сотрудников по вопросам конфиденциальности и обработки данных.

Хотя Zoom собрал около 1,3 миллиарда долларов в виде подписок на Zoom Meetings от членов группы, юристы истцов назвали компенсацию в размере 85 миллионов долларов разумной, учитывая риски судебного разбирательства. Они намерены потребовать до 21,25 миллиона долларов на судебные издержки.

Использование Zoom резко возросло во время пандемии COVID-19, поскольку компании, школы и колледжи выбрали онлайн-встречи, а не личные встречи. В апреле 2021 года у компании было 497000 клиентов и более 10 сотрудников, что значительно больше, чем в январе 2020 года — 81 900. Но компания заявляет, что рост числа пользователей может замедлиться или снизиться по мере того, как все больше людей получат вакцины и вернутся на работу или учебу лично.

Источник — Astera.