Zoom приобретает компанию Five9

Zoom объявила, что компания согласилась приобрести Five9, которая предоставляет программное обеспечение для облачных контакт-центров. Эта сделка с акциями, которая оценивается в 14,7 миллиарда долларов, знаменует собой первое приобретение Zoom за миллиард долларов.

Это также вторая по величине технологическая сделка в Соединенных Штатах в этом году сразу после запланированного приобретения компанией Microsoft Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. После закрытия сделки Five9 станет операционным подразделением Zoom.

Zoom сказал, что акционеры Five9 получат 0,5533 акции Zoom Video Communications за каждую акцию Five9. Таким образом, Five9 оценивается в 200,28 доллара за акцию, что представляет собой 13-процентную премию и составляет около 14 процентов рыночной капитализации Zoom, близкой к 107 миллиардам долларов.

Обе компании заявили, что завершение сделки ожидается в первой половине следующего года. С этим приобретением Zoom выйдет на рынок контакт-центров. Five9 имеет более 2000 клиентов Five9, включая такие фирмы, как Citrix и Under Armour, и ежегодно обрабатывает более 7 миллиардов минут звонков.

В своем заявлении генеральный директор Zoom Эрик Юань сказал: «Мы постоянно ищем способы улучшить нашу платформу, и добавление Five9 — естественный вариант, который принесет еще больше счастья и ценности нашим клиентам».

Источник — Astera.