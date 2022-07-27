Золотой фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 вышел в продажу на рынке Китая

Ремешки для фитнес-браслета от Xiaomi стоят по цене Apple Watch. На площадке Xiaomi Youpin стартовал прием заказов очень дорогих ремешков для Xiaomi Mi Band, за которые просят в шесть раз дороже, чем оценен сам фитнес-браслет.

Ремешки были созданы совместно с компанией China Gold и Китайской академией искусств. Всего доступно две модели, где одна с драгоценными камнями и позиционируется как женский вариант, и вторая — это классический золотой, который больше подойдет для мужчин.

Еще предлагается золотая застежка, которая на торговой площадке Xiaomi Youpin стоит 11 долларов. Браслеты доступны за 375 долларов, что в пересчете составляет около 22 тыс. рублей.

Ремешки подходят для Mi Band 4, 5, 6 и 7 версий, и как отмечается, золотые браслеты не мешают работе NFC модуля Xiaomi Mi Band.