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Злоумышленники используют фейковые банковские приложения для кражи данных

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Россиян предупреждают о мошенничестве с поддельными банковскими приложениями, которые заражают устройства шпионским программным обеспечением. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского» в Telegram.

По информации экспертов, такие приложения могут перехватывать одноразовые коды из СМС и другую личную информацию.

Мошенники предлагают инвестиции или выплаты через фальшивые страницы, и если пользователи вводят свои данные, они попадают к злоумышленникам.

Также существует риск подписки на платные сервисы без ведома пользователя, а вредоносные приложения могут показывать скрытую рекламу. Быстрый расход аккумулятора может быть признаком установки такого ПО, отмечают киберэксперты.

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