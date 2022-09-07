Одна из наиболее востребованных разновидностей спецодежды – зимняя. Она обеспечивает надежную защиту от снега, ветра и дождя. Ее носят в условиях очень низких температур как женщины, так и мужчины.

Разновидности зимней спецодежды

На рынке представлен богатый выбор зимней спецодежды. Для ношения в условиях низких температур выпускаются различные изделия, в том числе:

головные уборы;

термобелье;

зимние брюки;

телогрейки;

зимние куртки;

зимние жилеты;

зимние перчатки;

зимние комбинезоны;

зимние защитные костюмы.

При пошиве зимней спецодежды применяются новейшие технологи и материалы, характеризующиеся повышенной прочностью, износостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям. Причем зимняя спецодежда для женщин и мужчин различается.

Подбор подходящего комплекта

На выбор любой одежды большое влияние оказывает ее стоимость. Помимо этого, зимняя спецодежда должна обладать эстетичностью, комфортностью и максимальной функциональностью. При ее выборе желательно придерживаться следующих советов:

Надо точно знать, на какие температуры рассчитана покупаемая зимняя спецодежда. Перегрев при осуществлении трудовых обязанностей вызывает не меньший дискомфорт, чем замерзание.

Предпочтение нужно отдавать зимней спецодежде, обладающей водоотталкивающими свойствами.

Перед приобретением куртки из комплекта зимней спецодежды необходимо проверить, не загораживает ли ее капюшон обзор. Если подозрения подтвердятся, то от покупки такого изделия следует отказаться.

Если имеется возможность, то надо покупать изделия с водо- и грязеотталкивающей пропиткой, укрепленными карманами, а также вставками в паху из материала высокой прочности, которые предотвращают преждевременный износ зимней спецодежды и продлевают время ее ношения.

В число необходимых элементов зимней спецодежды входят:

утепление района поясницы;

трикотажные манжеты, расположенные на рукавах;

планки для защиты от ветра;

утепленные воротники и капюшоны.

Подобрать оптимальный комплект зимней спецодежды, которая в полной мере отвечает запросам персонала, нормативным требованиям и величине располагаемого бюджета – непростая задача. Чтобы успешно ее решить, можно связаться с поставщиком за предоставлением консультационной помощи. Для этого следует обратиться в фирму с обширным ассортиментом продукции и грамотными работниками.