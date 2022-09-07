Одна из наиболее востребованных разновидностей спецодежды – зимняя. Она обеспечивает надежную защиту от снега, ветра и дождя. Ее носят в условиях очень низких температур как женщины, так и мужчины.
Разновидности зимней спецодежды
На рынке представлен богатый выбор зимней спецодежды. Для ношения в условиях низких температур выпускаются различные изделия, в том числе:
- головные уборы;
- термобелье;
- зимние брюки;
- телогрейки;
- зимние куртки;
- зимние жилеты;
- зимние перчатки;
- зимние комбинезоны;
- зимние защитные костюмы.
При пошиве зимней спецодежды применяются новейшие технологи и материалы, характеризующиеся повышенной прочностью, износостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям. Причем зимняя спецодежда для женщин и мужчин различается.
Подбор подходящего комплекта
На выбор любой одежды большое влияние оказывает ее стоимость. Помимо этого, зимняя спецодежда должна обладать эстетичностью, комфортностью и максимальной функциональностью. При ее выборе желательно придерживаться следующих советов:
- Надо точно знать, на какие температуры рассчитана покупаемая зимняя спецодежда. Перегрев при осуществлении трудовых обязанностей вызывает не меньший дискомфорт, чем замерзание.
- Предпочтение нужно отдавать зимней спецодежде, обладающей водоотталкивающими свойствами.
- Перед приобретением куртки из комплекта зимней спецодежды необходимо проверить, не загораживает ли ее капюшон обзор. Если подозрения подтвердятся, то от покупки такого изделия следует отказаться.
- Если имеется возможность, то надо покупать изделия с водо- и грязеотталкивающей пропиткой, укрепленными карманами, а также вставками в паху из материала высокой прочности, которые предотвращают преждевременный износ зимней спецодежды и продлевают время ее ношения.
В число необходимых элементов зимней спецодежды входят:
- утепление района поясницы;
- трикотажные манжеты, расположенные на рукавах;
- планки для защиты от ветра;
- утепленные воротники и капюшоны.
Подобрать оптимальный комплект зимней спецодежды, которая в полной мере отвечает запросам персонала, нормативным требованиям и величине располагаемого бюджета – непростая задача. Чтобы успешно ее решить, можно связаться с поставщиком за предоставлением консультационной помощи. Для этого следует обратиться в фирму с обширным ассортиментом продукции и грамотными работниками.