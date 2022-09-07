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Зимняя спецодежда

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Одна из наиболее востребованных разновидностей спецодежды – зимняя. Она обеспечивает надежную защиту от снега, ветра и дождя. Ее носят в условиях очень низких температур как женщины, так и мужчины.

Разновидности зимней спецодежды

На рынке представлен богатый выбор зимней спецодежды. Для ношения в условиях низких температур выпускаются различные изделия, в том числе:

  • головные уборы;
  • термобелье;
  • зимние брюки;
  • телогрейки;
  • зимние куртки;
  • зимние жилеты;
  • зимние перчатки;
  • зимние комбинезоны;
  • зимние защитные костюмы.

При пошиве зимней спецодежды применяются новейшие технологи и материалы, характеризующиеся повышенной прочностью, износостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям. Причем зимняя спецодежда для женщин и мужчин различается.

Подбор подходящего комплекта

На выбор любой одежды большое влияние оказывает ее стоимость. Помимо этого, зимняя спецодежда должна обладать эстетичностью, комфортностью и максимальной функциональностью. При ее выборе желательно придерживаться следующих советов:

  • Надо точно знать, на какие температуры рассчитана покупаемая зимняя спецодежда. Перегрев при осуществлении трудовых обязанностей вызывает не меньший дискомфорт, чем замерзание.
  • Предпочтение нужно отдавать зимней спецодежде, обладающей водоотталкивающими свойствами.
  • Перед приобретением куртки из комплекта зимней спецодежды необходимо проверить, не загораживает ли ее капюшон обзор. Если подозрения подтвердятся, то от покупки такого изделия следует отказаться.
  • Если имеется возможность, то надо покупать изделия с водо- и грязеотталкивающей пропиткой, укрепленными карманами, а также вставками в паху из материала высокой прочности, которые предотвращают преждевременный износ зимней спецодежды и продлевают время ее ношения.

В число необходимых элементов зимней спецодежды входят:

  • утепление района поясницы;
  • трикотажные манжеты, расположенные на рукавах;
  • планки для защиты от ветра;
  • утепленные воротники и капюшоны.

Подобрать оптимальный комплект зимней спецодежды, которая в полной мере отвечает запросам персонала, нормативным требованиям и величине располагаемого бюджета – непростая задача. Чтобы успешно ее решить, можно связаться с поставщиком за предоставлением консультационной помощи. Для этого следует обратиться в фирму с обширным ассортиментом продукции и грамотными работниками.

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