Журналисты похвалили Red Dead Redemption на PlayStation 4

Журналисты из Digital Foundry, специализирующиеся на анализе графических и технических аспектов видеоигр, провели разбор PS4-версии игры Red Dead Redemption и выявили одно серьезное улучшение, которое выделяет эту версию перед остальными. Оказалось, что RDR на PS4, PS4 Pro и PS5 имеет более четкую графику по сравнению с другими консолями.

Это достигается за счет использования в игре метода сглаживания AMD FSR 2 (FidelityFX Super Resolution 2) — технологии, разработанной компанией AMD. Оказалось, что в игре использован именно этот метод сглаживания, а не стандартный TAA (Temporal Anti-Aliasing), как предполагалось ранее. AMD FSR 2 в данном случае работает как темпоральный суперсэмплинг.

Кроме того, игра на PlayStation имеет некоторые другие улучшения по сравнению с версиями для Xbox. На Xbox 360 версии, запускаемой на консолях от Microsoft с использованием обратной совместимости, разрешение увеличено, а применено сглаживание 2x MSAA. В то время как на PlayStation используется более современная технология, предоставляя базовое разрешение 1080p на PS4 и 2160p на PS5. Также были улучшены тени и гамма, придавая игре более выразительный вид.

Однако, несмотря на эти улучшения, интерфейс игры остался неизменным и не адаптирован к более высокому разрешению, что делает текст и значки «ужасно» выглядящими в 4K. Производительность игры также ограничена 30 кадрами в секунду на всех платформах и редко опускается ниже этой отметки.

Итоговый вывод Digital Foundry был положительным, но они отметили, что порт Red Dead Redemption заслуживал бы более тщательного внимания и «бережного» подхода к адаптации к более современным стандартам.