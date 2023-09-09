Журналист Марк Гурман: Apple проведет презентацию iPad Air в октябре

В последнем выпуске подкаста The MacRumors Show принял участие Марк Гурман из Bloomberg.

По его мнению, предстоящая конференция Apple в сентябре будет в основном посвящена серии iPhone 15 и новому поколению Apple Watch.

В предыдущих сообщениях утверждалось, что презентация новых iPad состоится в октябре. Тем не менее, Гурман сейчас считает, что на данный момент нет достаточных доказательств для таких предположений.

Гурман предполагает, что новый iPad Air может быть представлен пресс-релизом или коротким видеороликом, аналогично с тем, как был представлен MacBook Pro с чипами M2 Pro/M2 Max. Он отметил, что в основном новый iPad Air получит внутренние улучшения характеристик, а дизайн останется практически неизменным.