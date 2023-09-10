Журналист: BioWare отказалась от открытого мира для Mass Effect 5

Mass Effect 5 была анонсирована официально еще в 2020 году, но детали были крайне ограничены. Недавние новости от BioWare связаны с решением сократить количество сотрудников студии, в результате чего 50 человек были уволены.

Это вызвало некоторую тревогу среди ожидающих новые части Mass Effect и Dragon Age. Тем не менее, BioWare утверждает, что это решение было необходимо для «сохранения здоровья студии» и, в конечном итоге, будет полезно для обеих игр. Компания также подчеркнула, что следующая игра Mass Effect под руководством Майка Гэмбла все еще находится в ранней стадии разработки.

На подкасте The Xbox Two игровой журналист Джез Корден сообщил, что слышал о возможном отказе BioWare от открытого мира в Mass Effect 5 и возвращении к классической формуле, характерной для первых трех игр серии. Однако он подчеркнул, что не может подтвердить данную информацию, но считает ее интересной.

Если это действительно так, то, возможно, причина такого решения заключается в том, что предыдущая попытка внедрения элементов открытого мира в Mass Effect: Andromeda была недостаточно успешной и столкнулась с критикой со стороны игроков.

Источник — GameMag