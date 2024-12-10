Главная » Новости

Журнал Time выбрал лучшие игры уходящего года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В 2024 году на игровом рынке появилось множество привлекательных проектов, каждый из которых выделяется своими моментами.

Однако выбор журнала Time удивил многих, даже опытных игроков. В своем списке лучших игр года издание выделило Dragon Age: The Veilguard, отметив её продвинутый генератор персонажей и инклюзивный подход.

В числе других отмеченных игр оказались: Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2, Neva, Alan Wake II: Night Springs и Alan, Wake II: The Lake House, Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, Lego Horizon Adventures, а также Helldivers 2,

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.