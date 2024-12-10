Журнал Time выбрал лучшие игры уходящего года

В 2024 году на игровом рынке появилось множество привлекательных проектов, каждый из которых выделяется своими моментами.

Однако выбор журнала Time удивил многих, даже опытных игроков. В своем списке лучших игр года издание выделило Dragon Age: The Veilguard, отметив её продвинутый генератор персонажей и инклюзивный подход.

В числе других отмеченных игр оказались: Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2, Neva, Alan Wake II: Night Springs и Alan, Wake II: The Lake House, Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, Lego Horizon Adventures, а также Helldivers 2,