Журнал GQ перечислил ТОП-100 лучших игр в истории

Зарубежные журналисты решили проанализировать вышедшие игры, и собрать список из самых лучших и популярных в мире.

В опубликованном рейтинге представлены самые разные игры для ПК, консолей, смартфонов. Основой для ТОП-100 стал опрос блогеров, журналистов, критиков, разработчиков и обычных пользователей.

Так, большое исследование показало, что самой лучшей игрой всех времён является The Legend of Zelda: Breath of the Wild, на втором месте The Last of Us, а на третьем отечественный «Тетрис».

В ТОП-100 также значатся:

Bloodborne

«Ведьмак 3»

Mass Effect 2

Metal Gear Solid

Portal 2

Dark Souls

Half-Life 2

Resident Evil 4

Disco Elysium

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Super Mario World

Red Dead Redemption II

The Elder Scrolls V: Skyrim

Final Fantasy VII

Super Mario 64

Doom (1993)

Elden Ring

Halo: Combat Evolved

World of Warcraft

Bioshock

Minecraft

Pokémon Red & Blue

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Street Fighter II

The Last of Us Part II

Journey

Outer Wilds

Shadow of the Colossus

Deus Ex

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Uncharted 2: Among Thieves

Portal

Super Mario Bros 3

Silent Hill 2

Hades

What Remains of Edith Finch

Super Mario Galaxy

The Sims

Chrono Trigger

Nier Automata

The Elder Scrolls III: Morrowind

Halo 3

Destiny

God of War

Grand Theft Auto V

Stardew Valley

Spelunky

Final Fantasy X

Half-Life

Dishonored 2

Ico

Hollow Knight

Inside

Final Fantasy IX

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Fallout 3

Super Metroid

Grand Theft Auto III

Castlevania: Symphony of the Night

The Sims 2

Persona 5

GoldenEye 007

Fallout New Vegas

The Legend of Zelda: Wind Waker

Thief: The Dark Project

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Left 4 Dead 2

Call of Duty 4: Modern Warfare

Yakuza 0

Final Fantasy VI

Undertale

Metroid Prime

Pokémon Gold and Silver

The Secret of Monkey Island

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Tetris Effect

Firewatch

Fortnite

Dragon Age: Origins

Bioshock Infinite

Shenmue

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

Civilization V

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

Hitman: World of Assassination

Super Mario Kart

Grand Theft Auto IV

Mass Effect

Fable II

Okami

Ultima Underworld: The Stygian Abyss

Super Mario Bros

The Return of the Obra Dinn

Age Of Empires II: The Age of Kings

Rez

Star Wars: Knights of the Old Republic