Журнал EDGE составил список величайших игр в истории

Журнал Edge отметил свой 30-летний юбилей, составив список 100 величайших игр за всю историю издания. В голосовании приняли участие около 100 представителей индустрии.

Первые три места достались играм The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dark Souls и Super Mario 64 благодаря их влиянию на жанр и признанию со стороны критиков и игроков.

В итоговый список, охватывающий разные жанры и эпохи, вошли как нелинейные проекты, такие как The Last of Us, Minecraft, Doom, так и легендарные Zelda: Ocarina of Time.

Полный перечень из 100 наименований доступен в оригинальной статье журнала Edge, таким образом отметившего важнейшие вехи развития интерактивной индустрии.