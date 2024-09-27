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Жителям в РФ сообщили о возможном «замерзании» экрана телевизора в октябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В октябре зрители могут столкнуться с помехами на телевизорах из-за солнечной интерференции. По информации РТРС, это явление начнётся 27 сентября и продлится до 21 октября, но в каждом регионе помехи будут ощутимы не более двух недель.

Солнечная интерференция происходит, когда Солнце, спутник связи и ретранслятор выстраиваются в одну линию.

В такие моменты солнечное излучение может временно заглушать сигнал, вызывая «рассыпание» или «замерзание» изображения на экране. Помехи могут длиться от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

Хотя система защищает трансляцию, иногда помехи всё же возникают. Обычно они проходят сами по себе. Если изображение не восстанавливается, рекомендуется выключить и снова включить телевизор или приставку, а затем запустить автопоиск каналов.

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