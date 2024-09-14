Жителям РФ рассказали, как защититься от мошенников, действующих удаленно

Директор по информационным технологиям EdgeЦентра Сергей Липов в беседе с RT рассказал о важности регулярного обновления операционной системы как способа защиты от мошеннических схем с удаленным доступом.

Он рекомендовал устанавливать антивирусные программы и избегать использования софта для удаленного доступа, такого как AnyDesk или TeamViewer, поскольку это может позволить злоумышленникам получить полный контроль над устройством.

Если использование таких программ необходимо, важно убедиться, что это безопасно. Липов также подчеркнул важность включения двухфакторной аутентификации (2FA) для всех онлайн-аккаунтов, что добавляет уровень защиты, требуя подтверждения через SMS или специальное приложение. Это затрудняет доступ к аккаунту даже в случае компрометации пароля.

Эксперт рекомендовал использовать приложения-авторизаторы, такие как Google Authenticator, и всегда проверять URL-адреса перед вводом личных данных.

Регулярные обновления операционной системы и антивирусных программ также важны, так как они содержат необходимые исправления безопасности. Липов призвал пользователей регулярно сканировать свои системы и обновлять базы данных антивирусов.